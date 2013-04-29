Черкащина: объявлена пожарная опасность высокого класса

В Черкасской области до конца апреля объявлено предупреждение о пожарной опасности высокого класса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, до 17 апреля в экосистемах области наблюдалась преимущественно пожарная опасность 1-го класса (отсутствие пожарной опасности).

Из-за существенного повышения температуры и отсутствия осадков показатель пожарной опасности интенсивно стал повышаться. По состоянию на 22 апреля в экосистемах на территории области была пожарная опасность 3-го класса (средняя).

По прогнозу синоптиков, до конца апреля и в первые пять дней мая в Черкасской области будет наблюдаться преимущественно антициклонный характер погоды. В результате поступления теплых воздушных масс с запада будет происходить постепенное существенное повышение температуры. Будет наблюдаться преимущественно сухая, солнечная или малооблачная погода. Небольшие дожди возможны лишь в отдельные дни. Поэтому эти погодные условия будут способствовать интенсивному повышению показателя пожарной опасности до 4-го (высокая) и 5-го (чрезвычайная) класса.