В Севастополе неизвестные "заминировали" бар

В Севастополе неизвестные сделали ложное сообщение о заминировании бара.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня утром, 26 апреля, в Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от дежурного УМВД о заминировании бара «Тройка», расположенного в районе бухты Омега. На место происшествия были направлены мобильно-оперативная группа, сотрудники 6-й пожарной части по охране Гагаринского района, аварийно-спасательного отряда специального назначения. Было проведено обследование помещений бара «Тройка» на предмет наличия взрывоопасных предметов. По итогам обследования здания взрывоопасный предмет не обнаружен.

Еще одно сообщение о заминировании поступило в управление ГСЧС несколькими часами позже. На этот раз речь шла о подозрительном предмете, обнаруженном в Нахимовском районе по улице Героев Севастополя. На место вызова также были направлены сотрудники Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты заложили небольшой заряд для раскрытия подозрительного пакета. В результате контролируемого подрыва было установлено, что в пакете нет взрывоопасных предметов.