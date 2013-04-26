Ривне: в гериатрическом пансионате нарушаются права подопечных

Представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявили в Ривненском гериатрическом пансионате нарушение прав подопечных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена, отметив, что нарушения были выявлены в ходе мониторингового визита в Ривненский гериатрический пансионат, расположенный в с. Бояновка Ривненского района.

В частности, получены жалобы подопечных на неуважительное отношение к ним со стороны части персонала, подопечные жаловались на наказания со стороны администрации за отказ выполнять работу на территории пансионата, информировали в пресс-службе.

Кроме того, был выявлен факт изоляции в непригодном для пребывания человека помещении женщины, находившейся в возбужденном состоянии.

Также, как отметили в пресс-службе, есть недостатки в ведении медицинской документации, а именно - амбулаторных карт подопечных.

В учреждении нарушается порядок учета и использования постельного белья. В медсанчасти были обнаружены просроченные лекарственные средства. В санузлах отсутствуют перегородки, недостаточное количество инвалидных колясок и тому подобное.

Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что уже через три дня после завершения мониторинга в Секретариат Уполномоченного поступила информация об устранении значительного количества выявленных нарушений.

Контроль за соблюдением прав подопечных Ривненского гериатрического пансионата продолжается, заверили у омбудсмена.