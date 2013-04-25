Житомирщина: школы не выполняют нормы питания учеников

В Житомирском районе Житомирской области ни одним образовательным заведением не выполняются нормы питания школьников.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, к такому выводу пришла прокуратура Житомирского района после завершения 18 апреля проверки образовательных заведений района, которая проводилась в марте - апреле этого года.

"В ходе проверки установлено, что в учебных заведениях Житомирского района во время организации питания детей не соблюдены требования законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов. В частности, в школах нарушают условия хранения мяса, для приготовления еды используют продукты без соответствующих документов и с нарушением сроков пригодности, а в одной из школ в курином мясе обнаружена бактерия сальмонеллы", - рассказал УНИАН прокурор Житомирского района Олег Мостиховский.

Он добавил, что в большинстве школ района также в непригодном состоянии находится инвентарь и посуда, а помещения пищеблоков нуждаются в ремонтах. "Ни одним образовательным заведением Житомирского района не выполняются нормы питания школьников. Вследствие этого дети недополучают фрукты, мясные, рыбные и молочные продукты, а взамен на 80-240% сверх нормы употребляют бобовые, макаронные изделия и крупы. К тому же, отдел образования Житомирского района еще с ноября 2012 года и сейчас не обеспечивает школьников витамином «С»", - сказал прокурор.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление в адрес отдела образования Житомирской райгосадминистрации, в котором требует устранить все нарушения требований законодательства и возобновить качественное и рациональное питание школьников.