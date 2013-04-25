Донетчина: отец продавал 3-летнего сына за 20 тыс грн
13:34, 25 апреля 2013Новости регионов
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Проводится расследование
В Доброполье Донецкой области начато расследование по факту продажи отцом своего 3-летнего ребенка.
Как сообщили агентству УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, было установлено, что 29-летний житель Доброполья пытался продать собственного сына 2010 года рождения за 20 тыс. грн. После полутора месяцев поиска покупателя, мужчина договорился о продаже ребенка с жительницей Донецкой области.
По данному факту в отношении отца 23 апреля начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.3 ст.149 УК Украины (покушение на торговлю людьми). Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследование.
В прокуратуре подчеркнули, что раскрытие преступного плана состоялось благодаря успешно примененным негласным следственным действиям. С целью доказания вины преступника, сделка по продаже 3-летнего ребенка происходила под контролем правоохранительных органов.
Подозрение в совершении преступления, связанного с попыткой продажи ребенка, уже предъявлено жителю Доброполья.
В ближайшее время уголовное производство с обвинительным заключением будет направлено в суд.
В настоящее время ребенок находится в центре социальной помощи.
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