В доме жителя Макеевки уничтожили посевы конопли

В Донецкой области в частном доме 29-летнего жителя Макеевки правоохранители уничтожили посевы конопли на 0,5 млн грн.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины Донецкой области.

По словам начальника областного главка милиции Романа Романова, злоумышленник арендовал частный дом, где стал культивировать коноплю-гидропонику, которую выращивал без почвы. Для ее роста необходима была постоянная влажная воздушная среда и частый капельный полив корней раствором минеральных солей.

Изучив специальные сайты и форумы в интернете, житель Макеевки организовал систему циркуляции воды, в которую добавил органические удобрения. Затем при помощи специальных компрессоров обеспечил систему вентиляции и подогрева воздуха в помещении. При этом для ускорения процесса фотосинтеза растений использовал специальные натриевые лампы.

Феминизированные семена, приспособленные для выращивания в искусственных условиях, злоумышленник также приобретал через сеть интернет.

Во время проведения санкционированного обыска у «наркоагрария» было обнаружено и изъято: 2,3 кг высушенной марихуаны, 150 г гашиша, 319 конвалют комбинированного медицинского препарата «Пара-трал» и 70 кустов конопли. Стоимость выращенного урожая, по ценам черного рынка, составила бы 0,5 млн грн.

Предварительно действия фигуранта квалифицированы по ч.1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). После получения положительного результата экспертизы изъятых растений, ему придется ответить и за незаконный посев и выращивание конопли, заключено в сообщении.