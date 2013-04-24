В выгребной яме найдены мертвыми двое подростков

Сегодня утром в райцентре Петриковка Днепропетровской области в выгребной яме частной рыбной коптильни найдены тела двух ребят – 14 и 15 лет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

По его словам, подростки пошли в коптильню вчера вечером, вероятно, с целью «подработать» и домой не вернулись.

По предварительным данным, ребята отравились парами отходов производства коптильни. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.