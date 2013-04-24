На Хмельнитчине приняли противотуберкулезную программу

Депутаты Хмельницкого городского совета приняли городскую целевую социальную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2013-2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня соответствующее решение было поддержано большинством депкорпуса на очередном пленарном заседании сессии городского совета.

Целью программы является улучшение эпидемической ситуации в направлении уменьшения количества больных туберкулезом, снижение уровня заболеваемости и смертности от него и равного доступа населения к высококачественным услугам по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза.

Разработчики программы – городское управление здравоохранения – уверены, что благодаря этой программе удастся ограничить распространение ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза и снизить уровень заболеваемости туберкулезом и смертности от него; снизить показатель частоты прерывания лечения до 10 процентов; обеспечить привлечение более 80 процентов медицинских работников к обучению по программам, соответствующим международным стандартам, и тому подобное.

Общая смета программы составляет 3,5 млн грн, в том числе из городского бюджета – 3 млн 92 тыс. грн, областного – 472 тыс. грн.

Справка УНИАН. В Хмельницком в 2011 году заболеваемость, распространенность и смертность от туберкулеза составляли 52,7; 112,3 и 5 случаев на 100 тысяч населения, соответственно. В 2012 году заболеваемость, распространенность и смертность от туберкулеза в городе составили 50,2; 103,1 и 6,1 случая на 100 тысяч населения, соответственно. То есть, при уменьшении заболеваемости и распространенности возросла смертность.

В 2012 году выявлен 131 больной туберкулезом и умерло от этой болезни 16 человек. Общее количество больных, состоящих на учете в городском противотуберкулезном диспансере, составляет 1040 человек.