Почему медики приватной клиники не спасли умирающего?

Столичная милиция проверяет информацию свидетелей убийства мужчины, которое произошло вчера в центре Киева на улице Саксаганского. В частности, свидетели заявили, что медики частной клиники отказывались оказать пострадавшему помощь.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, “свидетели происшествия акцентировали внимание на том факте, что рядом с местом трагедии находится частная клиника, врачи которой не отреагировали на ситуацию и не оказали помощь пострадавшему”.

В главке отметили, что сейчас эта информация проверяется, сведения об этом происшествии внесены в единый реестр досудебных расследований на основании ч. 2 ст. 139 (не предоставление помощи больному медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 апреля, в Киеве на улице Саксаганского около 16.00 убили мужчину. Как написала на своей странице в Facebook очевидец события Елизавета Татаринова: "Приблизительно час назад стала свидетелем преступления. Прямо на тротуаре - окровавленный человек. Еле дышит. Рядом валяются разбитые очки, портмоне... Редкие прохожие с удивлением останавливаются, кто-то спешит пройти мимо", - написала она.

По словам Е.Татариновой, милиция и бригада скорой помощи приехали с опозданием почти на полчаса, а персонал расположенной неподалеку частной клиники согласился помочь пострадавшему после длительных уговоров и угроз "ославить" на всю страну.