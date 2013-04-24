Киевщина: фитосанитарная инспекция незаконно выдавала сертификаты

Прокуратура Киевской области выявила 335 незаконно выданных карантинных и фитосанитарных сертификатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В частности, такие документы должностные лица Главной государственной фитосанитарной инспекции, вопреки установленной процедуре, выдавали заинтересованным лицам при отсутствии в поданных материалах заявлений или без указания дат их составления и представления в Инспекцию.

Нередко сертификаты выдавались при отсутствии у представителей субъектов ведения хозяйства должным образом оформленных доверенностей, а также представителям по окончанию срока действия поручений на право представлять заявителя и тому подобное, говорится в сообщении.

Также в прокуратуре заявили, что с начала года Инспекцией не начато ни одной из 39 запланированных проверок.

Одна из причин, вызвавших такое положение вещей в деятельности контролирующего органа – это отсутствие контроля за работой подчиненных со стороны руководства Инспекции, считают в прокуратуре.

Реагируя на выявленные нарушения, начальнику Главной государственной фитосанитарной инспекции внесено представление, которое удовлетворено. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 17 инспекторов, отметили в пресс-службе.