Донетчина: проверят школу, где подростка довели до суицида

Прокуратура Алчевска начала проверку в общеобразовательной школе №7, где старшеклассник предпринял попытку самоубийства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что 22 апреля из-за конфликта, возникшего накануне у ученика 9-го класса с ровесником, старшеклассник выпрыгнул из окна кабинета, расположенного на втором этаже общеобразовательной школы. Вследствие этого он получил телесные повреждения, говорится в сообщении.

Парень госпитализирован в травматологическое отделение центральной городской больницы Алчевска.

Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.3 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщалось, в администрации школы убеждают, что на отчаянный поступок парня толкнула несчастная любовь. Однако, как говорится в сюжете ТСН, в школе не на камеру рассказывают о ролике, который появился в одной из социальных сетей. На видео парня унижали другие подростки. Сразу после того, как девятиклассник выпрыгнул из окна, ролик со страницы удалили.