В Черкассах начнут вакцинацию девочек против рака шейки матки

В Черкассах через месяц начнут вакцинацию девочек против рака шейки матки за средства города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в городском бюджете предусмотрено около 1 млн грн на проведение профилактики рака шейки матки - вакцинации рака шейки матки.

Согласно с сообщением, сейчас проводятся тендерные процедуры и другие подготовительные работы к осуществлению вакцинации, которая должна начаться уже через месяц.

По данным пресс-службы, за бюджетные средства предусматривается провести вакцинацию и ревакцинацию 700 черкасских девочек возрастом 9–12 лет, поскольку именно этот возраст является самым эффективным для проведения такой профилактики.

По словам руководителя Департамента здравоохранения Черкасского горсовета Олега Стадника, в городе решили внедрить передовую мировую практику в профилактике рака шейки матки – вакцинацию. Поскольку в большинстве случаев его возникновения связано с вирусом папилломы человека, своевременная вакцинация делает невозможным заражение этим вирусом – и, соответственно, развитие в будущем рака шейки матки. Это мировая практика, которая довела свою эффективность в десятках стран.

По его словам, именно эта болезнь – наравне с такой болезнью, как рак молочных желез – является наиболее распространенной среди женщин и так же наиболее опасной.

Ежемесячно в городе оказывается возле 100 новых случаев рака молочной железы и до 50 – рака шейки матки и придатков, отметил руководитель департамента.

Как рассказывает О.Стадник, «два года тому назад в Черкассах начали внедрять программу, по которой женщинам за бюджетные средства обеспечиваются бесплатные наборы для прохождения онкоцитологических исследований. Своевременное выявление болезни помогает спасти жизнь и избежать операций. Поэтому выявление болезней, которые предшествуют онко, возросло в 10 раз, а количество обнаруженных подтвержденных раков – втрое. Поэтому мэрия решили предпринять следующий шаг в профилактике одной из наиболее опасных женских онкоболезней».

Черкассы станут вторым городом Украины, который внедряет мировую практику профилактики рака шейки матки, сообщил О.Стадник.