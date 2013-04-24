Мэр Одессы обещает обеспечить свободный доступ к морю

Городской голова Одессы Алексей Костусев заверяет, что власти Одессы обеспечат свободный доступ к морю жителей и гостей города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Одессы заявил сегодня, 23 апреля, в Севастополе, выступая на выездном заседании коллегии Министерства развития, строительства и ЖКХ.

А.Костусев также сообщил, что вчера он подписал документ, в соответствии с которым такой доступ будет обеспечен, а попытки невыполнения распоряжения городского головы будут строго пресекаться.

«Все лучшие пляжи были сданы в аренду на 49 лет, оградились заборами, к морю пройти невозможно и вдоль моря пройтись невозможно, я сказал: независимо от того, кто, что там какой договор заключал, вся полоса вдоль моря должна быть доступной, на 5 метров отойти, все снести», - сказал городской голова. А.Костусев добавил: «чувствую, надо садиться на бульдозер, потому что настоящая идет война, но доступ одесситам к морю мы обеспечим, и гостям нашего города».

Как сообщает официальный сайт Одесского городского совета, вчера, 22 апреля, мэр Одессы провел совещание по подготовке пляжей к курортному сезону, по итогам которого подписал распоряжение №361-01 р «Об обеспечении свободного доступа отдыхающих на пляжи города Одессы».

Как сообщал УНАИН, сегодня, 23 апреля, Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка в ходе брифинга в Одессе пообещал в ближайшее время организовать проверку законности застройки побережья Азовского и Черного морей во всех регионах Украины.

По его словам, в Одессе "и гидропарк, и пляжи – все участки выделены с нарушением действующего законодательства».

«Я, когда почитал об Одессе, сам для себя поставил задачу, и она будет реализована – дать соответствующее задание прокурорам городов, районов, там где есть побережье Азовского и Черного морей определяется срок где-то до июня», - заявил В.Пшонка по поводу ограничения доступа к морю.