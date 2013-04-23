На улице в центре Киева убили человека

В центре Киева на улице Саксаганского сегодня около 16.00 убили мужчину.

Об этом на своей странице в Facebook написала очевидец происшествия Елизавета Татаринова.

"Примерно час назад стала свидетелем преступления. Прямо на тротуаре - окровавленный человек. С трудом дышит. Рядом валяются разбитые очки, бумажник... Редкие прохожие с удивлением останавливаются, кто-то спешит пройти мимо", - написала она.

По словам Е.Татариновой, вызванная милиция и бригада скорой помощи приехали почти с получасовым опозданием, а персонал расположенной вблизи частной клиники согласился принять меры к потерпевшему после длительных уговариваний и угроз "ославить" на всю страну.

В свою очередь, пресс-офицер Голосеевского райуправления столичной милиции Юлия Мустош подтвердила УНИАН факт убийства жителя Киевской области 1978 года рождения.

По ее словам, по предварительным данным, между потерпевшим и двумя неизвестными мужчинами в арке дома произошла ссора, которая переросла в драку. "Во время драки мужчина получил ножевое ранение в область сердца и вскоре умер", - сказала Ю.Мустош, заметив, что вызванный людьми наряд милиции прибыл к месту происшествия быстро.

Также Ю.Мустош заметила, что по факту совершения преступления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.