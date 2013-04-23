В Черкассах дети во дворе нашли боевую гранату

В Черкассах вчера, 22 апреля, во дворе жилого дома по улице Ильина дети нашли боевую гранату.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, о находке они сообщили взрослым, а те в свою очередь спасателям. Пиротехники, прибывшие на место, идентифицировали ее как боевую гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

По сообщению пресс-службы УГСЧС в Черкасской области, 22 апреля в области нашли 9 боеприпасов времен войны. В поселке Стеблов Корсунь-Шевченковского района нашли 3 артиллерийских снаряда, два 45-мм и один 75-мм снаряды времен войны вырыл из земли тракторист во время вспашки огорода. При аналогичных обстоятельствах в селе Халаидово Монастырищенского района был обнаружен артиллерийский снаряд диаметром 86 мм В селе Ивахни этого же района хозяева вырыли из земли 76-мм артиллерийский снаряд во время посадки картофеля.

Еще один 125-мм артиллерийский снаряд обнаружен в Уманском районе. Во время спуска воды в пруде села Кочубовка местные жители нашли снаряд в 50 метрах от берега.