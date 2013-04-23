В Киеве на Оболони проведут профилактическую промывку сетей

Согласно графику ежегодных санитарно-технических мероприятий на городских сетях холодного водоснабжения в ночь с 23 на 24 апреля 2013 года Киевводоканал осуществит промывку водопроводов части Оболонского района.

Как сообщила пресс-служба ПАО «Киевводоканал», в зону профилактических мероприятий попадут сети по улицам: Лайоша Гавро, Матэ Залки, Героев Сталинграда (дома №№ 2—26), Приречной, Приозерной, Маршала Малиновского, Маршала Тимошенко, проспекта Оболонский (от дома № 2 до ул. Тимошенко).

Профилактические работы будут продолжаться с 23.00 23 апреля до 7.00 24 апреля.

Прочистка осуществляется после полуночи, чтобы не создавать неудобств жителям домов. На протяжении этого времени Киевводоканал не рекомендует использовать воду из крана в качестве питьевой или для приготовления еды. После завершения профилактических мероприятий абонентам перед использованием воды из крана нужно спустить ее в течение 15 мин.

В компании напоминают, что 18-19 апреля Киевводоканал также осуществлял профилактические мероприятия на сетях части Оболонского района.

Промывка остальных районов Киева будет осуществляться на протяжении года согласно графику до конца декабря, о чем предварительно будет сообщаться дополнительно как на сайте Киевводоканала, так и странице Facebook.

*** Во время осуществления промывок определенной зоны сетей в трубопроводы в течение 3-6 часов под высоким давлением подается хлорированная вода. Если в обычном режиме работы скорость воды в сети составляет 0,3-0,4 м/с, то во время проведения плановых промывок эту скорость увеличивают до 1 м/c. Под большим давлением воды трубы промываются от возможного осадка.