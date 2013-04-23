На Закарпатье - пожарная опасность высокого класса

В Закарпатской области на ближайшие три дня объявили предупреждение о пожарной опасности высокого класса.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по данным Закарпатского центра по гидрометеорологии, на протяжении 24-26 апреля на равнинной части территории и местами в горных долинах Закарпатской области ожидается высокая (4-го класса) пожарная опасность.

Температура воздуха поднимется днем местами до 20-25° выше нуля.

Учитывая это, Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области призывает население не нарушать правила пожарной безопасности на полях, вблизи лесных массивов и во время отдыха на природе.

По данным Украинского гидрометцентра, на 27-28 апреля по Закарпатской области температура воздуха ночью ожидается до 11-16° выше нуля, днем – до 23-28° тепла.