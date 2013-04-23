В Харькове повесился 17-летний студент из Полтавской области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, труп парня обнаружили вчера, 22 апреля, около 15:30 в одном из общежитий в Дзержинском районе города.

Работники милиции выяснили, что парень родом из Полтавской области был студентом одного из высших учебных заведений Харькова. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Обстоятельства происшествия выясняются.