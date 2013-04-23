В реках Черниговщины - пик весеннего паводка

В Черниговской области на реках Снов и Сейм проходит пик весеннего паводка.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.

На р. Снов вблизи г. Щорс на этой неделе сформировался максимальный уровень весеннего паводка с отметкой 295 см над нулем поста. На р. Сейм возле с. Мутин наблюдается пик весеннего паводка с отметкой 700 см над нулем поста.

На г. Днепр поблизости с. Неданчичи и с. Днепровское, на г. Десна возле г. Новгород- Северский, с. Разлеты и с. Моревск, на р. Снов возле г. Щорс и на г. Сейм возле с. Мутин – вода на заводи. На малых реках – вода в пределах русел.

На самых крупных реках региона – на Днепре и Десне – сейчас продолжается подъем уровней воды. В результате паводка в регионе нарушено прямое транспортное сообщение с 12 селами в четырех районах.

Как сообщал УНИАН, на г. Десна вблизи Чернигова пик весеннего паводка будет наблюдаться 5-15 мая.