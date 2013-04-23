Тернополь двое суток пробудет без воды
12:20, 23 апреля 2013Новости регионов
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Из-за профилактики сетей
В Тернополе с сегодняшнего дня на двое суток приостановлено водоснабжение в связи с профилактикой водопроводных сетей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КП «Тернопольводоканал», это обусловлено промыванием водопроводных сетей от осадка окисленного железа, которое накапливается в трубах из-за того, что вода из Верхнеивачевского водозабора богата железом.
Из-за отсутствия станции обезжелезивания ориентировочно за полгода накапливается критическое количество осадка, который затем при колебании системы в виде ржавой воды попадает в краны потребителей.
Чтобы предотвратить это, в Тернополе дважды в год проводят промывание водопроводных сетей водой с повышенным содержанием хлора. Пользуясь случаем, работники КП «Тернопольводоканал» осуществляют ремонт в сетях и на насосных станциях, проведение которого было бы невозможно при наличии воды в системе.
Водоснабжение в Тернополе прекратили с 00 часов 23 апреля до 24 часов 24 апреля.
В КП «Тернопольводоканал» отмечают, что люди, которые не успели запастись водой, могут это сделать при помощи колонок-качалок, которые функционируют на всех массивах города.
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