Тернополь двое суток пробудет без воды

В Тернополе с сегодняшнего дня на двое суток приостановлено водоснабжение в связи с профилактикой водопроводных сетей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КП «Тернопольводоканал», это обусловлено промыванием водопроводных сетей от осадка окисленного железа, которое накапливается в трубах из-за того, что вода из Верхнеивачевского водозабора богата железом.

Из-за отсутствия станции обезжелезивания ориентировочно за полгода накапливается критическое количество осадка, который затем при колебании системы в виде ржавой воды попадает в краны потребителей.

Чтобы предотвратить это, в Тернополе дважды в год проводят промывание водопроводных сетей водой с повышенным содержанием хлора. Пользуясь случаем, работники КП «Тернопольводоканал» осуществляют ремонт в сетях и на насосных станциях, проведение которого было бы невозможно при наличии воды в системе.

Водоснабжение в Тернополе прекратили с 00 часов 23 апреля до 24 часов 24 апреля.

В КП «Тернопольводоканал» отмечают, что люди, которые не успели запастись водой, могут это сделать при помощи колонок-качалок, которые функционируют на всех массивах города.