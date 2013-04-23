Прикарпатье: в перинатальном центре после операции умерла пациентка

Прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство в отношении работников областного перинатального центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, в прокуратуру обратился 35-летний мужчина и сообщил, что его жена умерла после операции, проведенной в областном перинатальном центре.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей).

Для выяснения причины смерти женщины назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет дана правовая оценка действий медперсонала.