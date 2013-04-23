В Житомире выявлены нарушения прав детей-чернобыльцев

В Житомире прокуратура выявила факт невыплаты компенсации на питание в детсадах более 300 детей-чернобыльцев.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша прокуратура Житомира внесла представление начальнику управления труда и социальной защиты населения Богунского райсовета Житомира с требованием выплатить почти 10 тыс. грн компенсации на питание детей в детсадах этого района города.

"В ходе проведенной в апреле этого года проверки установлено, что управление, вопреки требованиям действующего законодательства, не осуществило выплату гарантированных государством компенсаций и расходов на бесплатное питание детей, которые посещают дошкольные учебные заведения", - сказала Т.Гоша.

"Управление не перечислило на эти цели средства на общую сумму почти 10 тыс. грн еще в марте текущего года", - добавила она.

Такие действия социального учреждения привели к нарушению прав 307 детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.