Киев: в Александровской больнице прошел «День здоровья»

Полторы тысячи киевлян получили бесплатные консультации у ведущих специалистов Александровской больницы в рамках благотворительной акции «День здоровья» 20 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«День здоровья» в этом медицинском учреждении прошел уже в третий раз. По словам главного врача Александровской клинической больницы Романа Василишина, количество участников акции ежегодно растет.

«Главная цель наших «Дней здоровья» - предоставить киевлянам дополнительную возможность в удобное время, в выходной день посетить лучших специалистов, получить консультации, а в случае необходимости – и дальнейшее лечение в нашей больнице», – отметил Р.Василишин.

Во время мероприятия киевляне имели возможность проконсультироваться у высококвалифицированных врачей, сотрудников кафедр, заведующих отделений и специалистов высшей квалификационной категории.

Пациентов принимали кардиологи, ревматологи, неврологи, дерматологи, нефрологи, гастроэнтерологи, терапевты, инфекционисты, эндокринологи, хирурги, отоларингологи, офтальмологи, гинекологи, урологи и другие специалисты.

В «День здоровья» наибольшей популярностью у посетителей пользовались офтальмологи, невропатологи и врачи-эндокринологи, отмечается в сообщении.