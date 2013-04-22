В Никополе в столовой завода отравились 20 работников
16:28, 22 апреля 2013Новости регионов
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Госпитализированы
В Никополе с пищевым отравлением госпитализированы 20 работников завода «Нико Тьюб».
Как сообщили УНИАН в Департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, пострадавшие были госпитализированы на протяжении 19-21 апреля.
Предварительная причина отравления - употребление блюд в заводской столовой (курятина и салат с майонезом). По данным департамента, всего к врачам с признаками пищевого отравления обратились 35 работников завода.
На сегодняшний день 20 работников находятся на стационарном лечении, из них двое - в удовлетворительном состоянии, 18 - в состоянии средней тяжести.
В данное время проводятся бактериологические экспертизы для установления причины массового отравления.
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