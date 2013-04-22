Мужчина выпал из окна 5-го этажа и остался живой
13:40, 22 апреля 2013Новости регионов
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Состояние средней тяжести
В Виннице мужчина выпал из окна 5-го этажа жилого дома и остался живой.
Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в Винницкой области.
По сообщению, 21 апреля в 18:00 винницким спасателям поступило сообщение, что 54-летний житель областного центра выпал из окна собственной квартиры, расположенной на пятом этаже.
Пострадавший с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма» доставлен в реанимационное отделение скорой медицинской помощи.
В настоящее время потерпевший находится в сознании, состояние - средней тяжести.
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