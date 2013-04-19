Сумщина: при неосторожном сжигании травы погибли 2 человека

В Сумской области за прошедшие сутки от ожогов, полученных при сжигании сухой травы и мусора, умерли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Сумской области, в городе Ворожба Белопольского района произошло возгорание сухой травы на площади 0,4 га. Местная жительница пыталась самостоятельно потушить пламя, но огонь, перекинувшись на одежду, вызвал значительные ожоги. Местными пожарными подразделениями пожар был ликвидирован, а потерпевшая доставлена в больницу с ожогами II степени лица, рук, ног и туловища. Несмотря на старания врачей 77-летняя женщина скончалась в больнице.

В селе Головашевка Сумского района местная 78-летняя жительница, сжигая мусор и остатки сухой растительности, получила значительные ожоги и умерла на месте.

В связи с этим, управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области обратилось к жителям населенных пунктов региона с просьбой не сжигать сухую траву даже при небольших порывах ветра, так как неконтролируемый огонь во время сухой погоды распространяется с молниеносной скоростью, а сжигание сухой растительности на открытых участках, граничащих с лесными насаждениями, приводит к большим лесным пожарам.

По информации пресс-службы, только за прошедшие сутки, на территории Сумской области, огнем уничтожено более 33 га сухой растительности. Возгорания были зафиксированы в Ямпольском, Белопольском, Путивльском, Сумском, Шосткинском, Конотопском, Краснопольском районах.