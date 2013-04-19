Сумщина: при вспышке паров спирта травмированы 3 женщины

В Сумской области в г. Лебедин бригада скорой медицинской помощи сегодня, 19 апреля, доставила в центральную районную больницу трех женщин, пострадавших от вспышки паров спирта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Сумской области, женщины поступили в медучреждение с ожогами пламенем I, II и III-А степени лица, шеи, грудной клетки, верхних конечностей площадью до 20% поверхности тела.

Пострадавшие 1979, 1983 и 1987 годов рождения госпитализированы в хирургическое отделение ЦРБ.

По предварительным данным, травмы были получены в быту, в результате вспышки воздушно-спиртовой смеси от пламени газовой плиты.

Состояние здоровья женщин врачи оценивают как средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.