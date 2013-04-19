Запорожье: 12-летний подросток "заминировал" школу

В Запорожье человеком сообщившим 15 апреля о якобы заложенной взрывчатке в помещении СШ №96 г. Запорожья, оказался 12-летний мальчик – учащийся одной из соседних школ.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области, после того, как помещение школы и прилегающая территория были проверены и взывчатые вещества не обнаружены, сотрудники милиции начали работу по установлению личности, давшей ложное сообщение о заминировании учебного заведения.

«Сотрудники милиции установили таксофон, с которого был осуществлен звонок и провели опрос жителей расположенных по соседству домом и учащихся школ, в результате чего было получено описание подростков, находившихся в таксофонной будке в то время, когда поступило сообщение о «минировании» и установлена личность «главного героя» истории с минированием – 12-летнего учащегося одной из местных школ», - сообщили в ОСО.

Поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности, отвечать за произошедшее, по данным ОСО, придется его родителям, которым предстоит компенсировать материальный ущерб за ложный вызов.

Также в отношении родителей будет составлен админпротокол по ч.1 ст.184 КУАП Украины – (неисполнение родителями или лицами их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Как сообщал УНИАН. 15 апреля 2013 г. около 14-00 в милицию поступило сообщение о заминировании здания СШ № 96 в Ленинском районе Запорожья. Из здания школы эвакуировали около 100 учащихся и педколлектив. В ходе обследования территории учебного заведения никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.