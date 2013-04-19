В Луганске на территории больницы №7 возведут храм

В Луганске в парковой зоне на территории городской больницы №7 будет возведен храм в память о 16 погибших от взрыва, произошедшего 18 января 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом заявил вчера, 18 апреля, первый заместитель городского головы Манолис Пилавов в ходе встречи с родственниками погибших.

Он заверил Отца Иоанна, настоятеля храма в честь Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», что церковь может приступать к строительству храма с сегодняшнего дня, и никто мешать им не будет.

Как сказано в сообщении, священнослужители предложили воздвигнуть храм на территории больницы в прошлом году. Однако место, которое они выбрали, оказалось не удобным, поскольку будет мешать подъезду к больнице машин «скорой помощи». В связи с этим, городские власти предложили перенести строительство храма в парк за больницей и священники согласились.

В сентябре 2012 года было выдано согласование горисполкома. В этом году начали строительство храма. Когда начали оформлять документы о выделении этого земельного участка в постоянное пользование, священнослужителям заявили, что земля является собственностью строящегося кардиологического центра, хозяином является частное лицо и они не имеют право строить на этой земле.

Во время встречи с родственниками погибших и священнослужителями на месте трагедии М.Пилавов заверил, что земля, где начали строить храм, принадлежит городской больнице, поэтому никто не может запрещать его возведение.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2010 года в 08.50 в пятиэтажном здании Луганской многопрофильной больницы произошел взрыв. Эпицентр находился на 4-ом этаже здания, где располагались реанимационное и терапевтическое отделения. Погибли 16 человек, из них 6 сотрудников больницы и 10-ть пациентов. Всего на момент взрыва в больнице находилось 366 человек: 261 пациент и 105 медработников.

В ходе расследования было установлено, что причиной взрыва стало не только неосторожное использование кислородного баллона, но и нарушение технологий при его изготовлении и заправке.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело, подсудимых три человека - главврач больницы, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам и начальник отдела по охране труда. Им инкриминируются «Нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей» и «Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия». Эти статьи Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

Больница была открыта после реконструкции в ноябре 2011 года.