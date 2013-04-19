В центре Одессы под грузовиком провалился асфальт

В центре Одессы вчера, 18 апреля, под грузовиком провалился асфальт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает управление информации Одесского городского совета.

По данным управления, в 16.00 произошел частичный провал дорожного полотна на Ольгиевском спуске, 10. Асфальт провалился под весом грузового автомобиля, перевозившего строительный мусор. Грузовик застрял в провале двумя задними колесами, для его эвакуации привлекалась спецтехника.

На место происшествия выезжал вице-мэр Одессы по вопросам ЖКХ Анатолий Орловский и первый заместитель директора департамента городского хозяйства Анатолий Козловский. Аварийный участок огородили. Водитель грузовика не пострадал.

Для выяснения обстоятельств вызваны аварийные бригады КП «Городские дороги», Горканализации и сотрудники «Инфоксводоканала».

Причины провала устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Одессе улице Республиканской рядом с газопроводом на образовался провал, который фактически открыл вход в катакомбы. На месте, где ранее пролегала грунтовая дорога, зафиксирован провал размером 8 на 9 метров, его глубина составила 4 метра, еще от самого провала в сторону расходится три больших рукава глубиной до 4 метров и шириной 3 с половиной метра. Провал был ликвидирован 16 апреля.