В центре Одессы под грузовиком провалился асфальт
11:44, 19 апреля 2013Новости регионов
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Никто не пострадал
В центре Одессы вчера, 18 апреля, под грузовиком провалился асфальт.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает управление информации Одесского городского совета.
По данным управления, в 16.00 произошел частичный провал дорожного полотна на Ольгиевском спуске, 10. Асфальт провалился под весом грузового автомобиля, перевозившего строительный мусор. Грузовик застрял в провале двумя задними колесами, для его эвакуации привлекалась спецтехника.
На место происшествия выезжал вице-мэр Одессы по вопросам ЖКХ Анатолий Орловский и первый заместитель директора департамента городского хозяйства Анатолий Козловский. Аварийный участок огородили. Водитель грузовика не пострадал.
Для выяснения обстоятельств вызваны аварийные бригады КП «Городские дороги», Горканализации и сотрудники «Инфоксводоканала».
Причины провала устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Одессе улице Республиканской рядом с газопроводом на образовался провал, который фактически открыл вход в катакомбы. На месте, где ранее пролегала грунтовая дорога, зафиксирован провал размером 8 на 9 метров, его глубина составила 4 метра, еще от самого провала в сторону расходится три больших рукава глубиной до 4 метров и шириной 3 с половиной метра. Провал был ликвидирован 16 апреля.
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