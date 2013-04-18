В Запорожье предприниматель поставлял наркотики из Китая

В Запорожье арестован предприниматель, поставлявший в Украину наркотики из Китая.

Как рассказал УНИАН старший прокурор отдела прокуратуры Запорожской области Сергей Горобиевский, решение о взятии под стражу предпринимателя, совмещавшего легальный торговый бизнес с Китаем с контрабандой наркотиков в Украину и их сбытом, вынес 15 апреля Жовтневый суд Запорожья. Бизнесмен был задержан с партией наркотика.

По данным пресс-службы прокуратуры Запорожской области, в ходе обыска изъята его сумка с наркотическим товаром и валютными ценностями на сумму около 2 млн грн.

В данный момент устанавливается, какие именно наркотики ввозил в Украину мелитопольский бизнесмен и как долго занимался незаконным бизнесом.

«Действия бизнесмена квалифицированы по ст. 305 УК Украины – «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров». Досудебное расследование проводит служба безопасности Украины», - рассказал С. Горобиевский.