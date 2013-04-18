В Киеве на Оболони в ночь с 18 на 19 апреля будут промывать сети

Согласно графику ежегодных санитарно-технических мероприятий на городских сетях холодного водоснабжения в ночь с 18 на 19 апреля 2013 года Киевводоканал осуществит промывку водопроводов части Оболонского района столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО АК «Киевводоканал».

«В зону профилактических мероприятий попадут сети по улицам, прилегающим к насосным водопроводным станциям “Оболонь-1” и “Оболонь-2”, а именно: Озерная, Героев Днепра, Северная, Зой Гайдай, Маршала Тимошенко, Приречная, проспект Героев Сталинграда (дома №№ 26-64), а также частично Оболонский проспект (от метро “Минская” да метро “Героев Днепра”)». – уточняется в сообщении.

Профилактические работы будут продолжаться с 23:00 18 апреля до 5:40 19 апреля.

В пресс-службе отметили, что прочистка осуществляется после полуночи, чтобы не создавать неудобств жителям домов.

На протяжении этого времени Киевводоканал не рекомендует использовать воду из крана в качестве питьевой или для приготовления еды. После завершения профилактических мероприятий абонентам перед использованием воды из крана необходимо спустить ее в течение 15 минут.

Промывку остальных сетей Оболонского района и других районов Киева Киевводоканал будет осуществлять в течение года согласно графику до конца декабря, о чем предварительно будет сообщать жителям дополнительно на сайте и странице Facebook.

В течение апреля-мая согласно графику будут осуществлены промывки сетей жилых массивов Святошино, сел Чапаевка и Бортничи, прилегающих улиц к насосным водопроводным станциям “Оболонь-1”, “Ореховатская”, “Голосеевская”, “Октябрьская”, “Коллекторная”, “Сырецкая”, “Шахтерская”, “Нивки-5”.