Во Львовской области от отравления умер ребенок
14:41, 18 апреля 2013Новости регионов
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Еще один в тяжелом состоянии
Во Львовской области вследствие отравления неизвестным веществом умер ребенок, еще один ребенок и взрослый мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, трагедия произошла вчера, 17 апреля, в селе Купичволя Жолковского района в частном кирпичном доме.
Как отмечается в сообщении, один ребенок умер до прибытия скорой медицинской помощи, еще один ребенок в тяжелом состоянии доставлен в Западно-украинский специализированный детский медицинский центр. Пострадал также взрослый мужчина, который тоже в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение Жолковской центральной районной больницы.
“В доме печное отопление. Причина отравления устанавливается. Проводится доследственная проверка”, - отмечается в сообщении.
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