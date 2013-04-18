Во Львовской области от отравления умер ребенок

Во Львовской области вследствие отравления неизвестным веществом умер ребенок, еще один ребенок и взрослый мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, трагедия произошла вчера, 17 апреля, в селе Купичволя Жолковского района в частном кирпичном доме.

Как отмечается в сообщении, один ребенок умер до прибытия скорой медицинской помощи, еще один ребенок в тяжелом состоянии доставлен в Западно-украинский специализированный детский медицинский центр. Пострадал также взрослый мужчина, который тоже в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение Жолковской центральной районной больницы.

“В доме печное отопление. Причина отравления устанавливается. Проводится доследственная проверка”, - отмечается в сообщении.