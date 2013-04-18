Директора школы, в которой издевались над школьницей, уволят

В Мариуполе Донецкой области директор общеобразовательной школы №43, в которой правоохранители расследуют факт издевательства школьниц над своей сверстницей, будет уволена.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Согласно сообщению, вчера, 17 апреля, состоялось заседание исполнительного комитета горсовета, на котором вне повестки дня была заслушана информация о чрезвычайном происшествии, произошедшем с учащимися ОШ №43.

Заместитель Мариупольского городского головы Михаил Богатыренко, который возглавлял комиссию по расследованию этого резонансного случая, сообщил, что комиссией было установлено, что 13 марта учеником 3 класса был утерян мобильный телефон, администрацией школы было проведено служебное расследование, по результатам которого 27 марта телефон был возвращен ученику. Мама ученика, изучив содержание телефона, обнаружила в нем видеозапись жестокого обращения с ученицей школы, который произошел в субботу 16 марта, и сообщила о данном факте директору школы.

Директор провела профилактическую беседу с родителями участников конфликта и не проинформировала о случившемся управление образования, службу по делам детей и правоохранительные органы, что является грубейшим нарушением.

Комиссия также установила, что дети, фигурировавшие в видеоролике, проживают в семьях, где не сложились условия для их воспитания. Девочка–потерпевшая, как и две ее обидчицы воспитывались в неполных семьях, а еще трое участников конфликта – в многодетной семье, где не сложились условия для воспитания и развития детей.

М.Богатыренко сообщил, что при общении со специалистами из милиции все активные участники чрезвычайного происшествия не осознавали ни степень своей вины, ни негативные последствия своих действий.

Комиссия рекомендовала прекратить трудовые отношения с директором ОШ №43 и привлечь к дисциплинарной ответственности учителей этой школы, которые не в полном объеме выполнили свои должностные обязанности и создали предпосылки для жестокого обращения среди сверстников.

Также комиссия выдвинула ряд предложений, для профилактики подобных случаев и недопущение их впредь.

По итогам заседания мариупольский городской голова Юрий Хотлубей пообещал прекратить трудовые отношения с директором школы №43 и поручил управлению образования привлечь наиболее опытных специалистов и руководителей для наведения порядка и профилактической работы не только в ОШ №43, но и в еще шести школах города, расположенных в поселках города.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля прокуратурой Мариуполя Донецкой области было начато расследование по факту издевательства над школьницей. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.127 (истязание) УК Украины. В прокуратуре подчеркнули, что в отношении педагогов также внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) УК Украины. Расследование по данному факту проводит Ильичевский райотдел милиции Мариуполя. Дело находится на контроле в прокуратуре города.

Женщины-народные депутаты от «Батькивщины» направили генеральному прокурору Виктору Пшонке обращение, в котором просят его взять под личный контроль расследование жестоких издевательств школьниц над ровесницей в Мариуполе. Они сообщили, что речь идет о видео, распространенном в сети Интернет, на котором три школьницы лет 14-15 «разбираются» с другой девочкой того же возраста. По данным местных изданий, банда девятиклассниц два года терроризировала девочку из восьмого класса, насильно отнимая у нее деньги. Все они ученицы местной школы №43.