Паводок почти не нанес ущерба Закарпатью

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Александр Ледида доложил Президенту Украины Виктору Януковичу о ситуации с паводком и проведением в области весенне-полевых работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

По словам губернатора, паводок в области прошел фактически без ущерба, кроме подтопления отдельных сельских территорий, связанных с мелиоративными каналами.

Он отметил, что в горах еще осталось много снега, впрочем, согласно прогнозам Гидрометцентра, значительного наводнения не ожидается. «Реки должны обеспечить нормальный пропуск паводка», - сказал А.Ледида.

Из-за природных условий в этом году полевые работы в области начинаются со значительным опозданием, сообщил председатель ОГА. По его словам, в ближайшие дни температура почвы и погода позволят начать весенне-полевые работы.

Кроме того, как говорится в сообщении, во время разговора В.Янукович особое внимание уделил вопросу работы пограничных пунктов пропуска, в частности скорости прохождения через границу. По словам председателя Закарпатской ОГА, очереди сейчас есть только в пиковое время. «На нашей стороне пограничники, таможенники оформляют машину до 3,5 минуты, а европейские - Венгрия, Румыния, Словакия - до 10 минут», - отметил он.

А.Ледида также доложил главе государства о реализации в области программы по переходу на альтернативные источники энергии и индивидуальные системы отопления для экономии газа. Эти меры позволят экономить 32-34% топлива, отметил он. В целом, по словам председателя ОГА, по результатам первого квартала рост ВВП области составлял 1,8%. «Увеличивается количество рабочих мест, открываются новые предприятия», - утверждает А.Ледида.