Одещина: в Черном море ищут пропавших людей
10:00, 18 апреля 2013Новости регионов
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Нашли перевернутую лодку
В Одесской области спасатели ведут в Черном море поиск трех пропавших людей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Морской спасательно-координационный центр.
Согласно сообщению, сигнал о пропаже троих жителей поселка Котовского (Суворовский район Одессы), вышедших накануне, 16 апреля, поздно вечером в море, поступил в главный Морской спасательно-координационный центр утром 17 апреля от КП «Спасательно-водолазная служба г.Одесса».
К поисково-спасательной операции был привлечен катер П РК-01 «Морской поисково-спасательной службы» Министерства инфраструктуры Украины. В 14.31 его экипаж обнаружил в трех километрах южнее мыса «Северный Одесский» перевернутую лодку без людей.
В настоящее время поиск людей продолжается.
Погодные условия в районе проведения поисково-спасательной операции: ветер северо-восточный 6-9 м/сек, волнение на море – 2 балла, температура морской воды – 10 градусов.
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