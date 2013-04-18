В Вишневом возле Киева ЧП: во многих домах - пожары

09:24, 18 апреля 2013
Новости регионов
0

Вдвое подскочило напряжение 

Чрезвычайная ситуация в Вишневом - в городе вдвое подксочило напряжение - во многих домах произошли пожары.

Чрезвычайная ситуация произошла в городе-сателлите Киева - Вишневом. Как сообщает 5 канал, по неизвестным причинам напряжение в сети вдвое превысило норму и во многих домах начались пожары и вышли из строя электроприборы.

Без света остались 5 девятиэтажных домов.

Пострадавших среди людей нет. Жители города планируют митинг под мэрией. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter