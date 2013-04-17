В Киевской психбольнице №1 нарушали права пациентов

Столичная прокуратура открыла три уголовных производства по фактам нарушений законодательства и конституционных прав граждан в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Досудебное расследование по уголовному производству начато по фактам покушения на получение взятки со стороны медработников, незаконного помещения лица в психиатрическое учреждение и покушение на мошенничество, уточнили в прокуратуре.

Сведения об уголовных правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст.15 ч.3 ст.368 УК Украины (покушение на получение взятки лицом, которое занимает ответственное положение), ч.1 ст.151 УК Украины (незаконное помещение в психиатрическое учреждение заведомо психически здорового человека) и ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины (покушение на мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах).

Организация и проведение досудебного расследования поручена Шевченковскому и Подольскому райуправлениям милиции Киева.

В ходе расследования следователями устанавливается круг лиц, причастных к совершению отмеченных уголовных правонарушений, и выясняются основания пребывания граждан в медучреждении.

Также по требованию прокуратуры будут истребованы и проверены правоустанавливающие документы на имущество пациентов и полноту принятых мер по его сохранности.

Кроме того, столичной прокуратурой инициировано проведение контролирующими органами проверки условий пребывания пациентов в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 и качество предоставляемой им медицинской помощи.

Как сообщалось, журналистам телеканала «1+1» удалось снять на видео кадры, которые свидетельствуют об ужасных условиях содержания пациентов в психоневрологических диспансерах.

«В частности, в Киевской психоневрологической больнице №1 содержатся не только тяжелобольные, но и вполне здоровые люди. Однако к ним относятся хуже, чем к животным», - сообщает ТСН.ua со ссылкой на сюжет программы «Деньги» телеканала «1+1», а также приобщает видео.

По словам одной из сотрудниц учреждения, «лечения абсолютно никакого нет», «пациентам не дают воды, еды», «большинство из голодающих вынуждены буквально красть хлеб, чтобы хоть как-то прокормиться».

«Трижды в день только одна ячневая крупа. Дается чай несладкий. Но в смертной палате чай часто не дают, потому что избегают, чтобы они не ходили в туалет», - отметила работница медучреждения.

«В то же время в медучреждении процветает коррупция. Врачи за относительно небольшие деньги способны здорового человека сделать психом», - говорится в сообщении.