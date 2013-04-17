В Ривненской области 2-летний мальчик утонул в луже

В селе Старое Село Рокитновского района Ривненской области в луже утонул двухлетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, вчера, 16 апреля, в обеденное время мама оставила мальчика на некоторое время одного во дворе, а сама пошла заниматься по хозяйству. Когда она вернулась, ребенка не было во дворе. Бездыханное тело мальчика родные нашли за домом в овраге, в неглубокой луже.

Как рассказала помощник начальника Рокитновского райотдела УМВД Украины в области Татьяна Чубик, место, где погиб мальчик, хозяева регулярно засыпали листьями и ветками, но весной снег растаял и овраг наполнился водой.

"Очевидно, ребенок, гуляя без присмотра родителей, и забрел в воду. К сожалению, родные нашли мальчика уже мертвым», - отметила она.

В селе о семье отзываются хорошо, она считается благополучной и характеризуется положительно. Погибший ребенок был самым младшим в семье. У родителей осталось еще пятеро детей.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований как несчастный случай.