В Одессе в здании райсуда взрывчатка не обнаружена

В Одессе милиция не обнаружила взрывного устройства в здании Приморского районного суда, из помещения эвакуировали 170 человек, сообщает отдел по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, сотрудники милиции проверили анонимное сообщение о минировании здания Приморского райсуда Одессы - помещения и территория суда обследованы специалистами взрывотехнической службы. В результате взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По данному факту начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры, направленные на установление личности телефонного хулигана.

«Подчеркиваем, что указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. Напоминаем, что подобные правонарушения являются общественно опасными, ведь создают обстановку всеобщего страха, порождают панику и дестабилизируют работу государственных органов и учреждений. А для проверки достоверности информации и предупреждения негативных последствий привлекается большое количество правоохранителей и специальных служб, что требует значительных финансовых и человеческих ресурсов», - сообщили в отделе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13.17 на спецлинию «102» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании Приморского райсуда Одессы.