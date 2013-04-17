В Кривом Роге на стройке погиб военнослужащий

В одной из воинских частей Криворожского гарнизона вчера, 16 апреля, в 12 часов во время выполнения высотных строительных работ погиб солдат срочной службы, еще двое солдат - травмированы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Криворожский прокурор по надзору за соблюдением законодательства в военной сфере в Южном регионе Роман Грищенко, согласно предварительным данным, из-за поломки гидравлического подъемника трое военнослужащих, которые в нем находились, упали с высоты приблизительно 6 метров.

“Один из солдат срочной службы получил травмы, несовместимые с жизнью, двое других находятся в больнице. Сейчас их состояние удовлетворительное”, - сообщил прокурор.

По его словам, начато уголовное производство по ч.2 ст.425 Уголовного кодекса (небрежное отношение военнослужащих к исполнению воинской службы).

По словам Р.Грищенко, назначен ряд криминально-технических экспертиз, по результатам которых будут установлены причины выхода из строя техники и лица, причастные к этому.