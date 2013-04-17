Киевсовет утвердил программу обеспечения жильем детей-сирот

Киевсовет утвердил городскую целевую Программу обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа на 2013-2015 годы с объемом финансирования 143 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 81 из 97 зарегистрированных в зале депутатов.

Выполнение мероприятий программы поручено обеспечить КГГА. Как отмечается в решении, предусматривается, что на выполнение программы около 72 млн грн будет привлечено из госбюджета, остальные – из бюджета города.

Согласно объяснительной записке к проекту решения, по состоянию на 1 января 2012 года в Киеве на очереди квартирного учета по категории “лица, которые вернулись из государственных детских заведений, от опекунов или попечителей” находились 230 семей и одиночек, из них поставлено на учет в 2009 году — 54 чел., в 2010-м — 36 чел. и в 2011-м — 36 чел.

Из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на квартирном учете, ежегодно улучшают свои жилищные условия ориентировочно около 10 граждан указанной категории (около 4% тех, кто стоит на квартирном учете). При этом среднегодовое расчетное количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые были поставлены на квартирный учет в 2007-2011 году, составляло 41 чел. Предусматривается, что благодаря реализации программы дети указанной категории будут обеспечены жильем.

Депутаты поручили КГГА при формировании проекта бюджета города на следующие годы предусмотреть соответствующие ассигнования на реализацию программы.