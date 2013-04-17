На Закарпатье в этом году построят перинатальный центр

Президент Украины Виктор Янукович поддержал инициативу ускорения начала строительства перинатального центра на Закарпатье.

Об этом после встречи с главой государства сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Александр Ледида, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

Руководитель Закарпатской ОГА доложил Президенту о ходе медицинской реформы в области. Он отметил, что в государственном бюджете предусмотрено финансирование строительства перинатального центра на 2014 год. «Мы хотели бы его приблизить», - отметил А.Ледида. Он проинформировал главу государства, что все необходимые документы уже собраны и выделен земельный участок. В.Янукович поддержал необходимость начала строительства перинатального центра в 2013 году.

Президент обратил особое внимание на ситуацию с ценами на лекарства и работу «скорой помощи» в области. По словам председателя Закарпатской ОГА, с обновлением автопарка работа «скорой помощи» в некоторых труднодоступных районах области улучшится. Вместе с тем на базе первичных пунктов предоставления медицинской помощи в таких районах на постоянном дежурстве будет находиться бригада «скорой».

«Если человек обращается за помощью днем - будет работать семейный врач, если после 18 часов - тогда мы подключаем «скорую помощь», и она работает», - отметил А.Ледида.

Председатель Закарпатской ОГА доложил Президенту, что в течение недели в четырех районах области будет введена система автоматизированного управления «скорой помощью» с использованием GPS-навигации.