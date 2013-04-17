Начнётся реформирование медзаведений в 8 районах столицы

Киевсовет согласовал решение о реформировании медицинских заведений в 8 районах столицы на основании результатов пилотных проектов, которые были начаты год назад в Дарницком и Днепровском районах.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты поддержали 26 соответствующих проектов решений.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев проинформировал, что будут реорганизованы амбулаторно-поликлинические заведения в Голосеевском, Деснянском, Оболонском, Печерскому, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. По его словам, внедрение новой модели реформирования столичной медицины для киевлян будет означать создание в каждом районе столицы современного диагностического центра и открытие еще 16 центров первичной медико-санитарной помощи.

По данным КГГА, в течение 2012 года в двух пилотных районах была осуществлена структурная реорганизация первичного звена, в результате которой в апреле 2012 года в Днепровском районе были зарегистрированы в качестве юридических лиц и начали работу 5 центров первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и 2 консультационно-диагностических центрв (КДЦ). В июле 4 центра ПМСП и 3 КДЦ заработали в Дарницком районе.

С учетом новой модели предлагается в 8 районах города Киева создать 18 коммунальных некоммерческих предприятий «Центров первичной медико-санитарной помощи» и 8 коммунальных некоммерческих предприятий «Консультативно-диагностических центров», сообщили в КГГА.

Реализация предложенной модели реформирования позволит создать четкую систему направлений пациентов и обеспечит взаимодействие между разными уровнями медицинской помощи. Кроме того, станут возможными контроль обоснованности использования более дорогостоящих видов диагностики и лечения, снижение загруженности стационарных заведений.

При этом полностью сохраняется сеть медицинских учреждений как совокупность заведений здравоохранения, что обеспечивают нужды населения в медицинском обслуживании на соответствующей территории, заверили в КГГА.