Во Львове задержали наркоторговца с кокаином на 1 млн

Во Львове сотрудники милиции задержали 41-летнего львовянина при попытке сбыта кокаина общим весом около 637 граммов, стоимость которого по ценам «черного» рынка составляет почти 1 миллион гривен.

Об этом сообщил УНИАН начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины во Львовской области Алексей Душейко.

Наркоторговца задержали на одной из улиц Львова во время сбыта наркотиков, 11 апреля его арестовали.

“Работники сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Львовского городского управления ГУМВД Украины во Львовской области задержали 41-летнего львовянина, у которого изъяли наркотическое средство – кокаин общим весом около 637 граммов. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. На данное время по этому факту продолжается следствие. Устанавливаются пути и каналы поступления наркотика на территорию Львовской области”, - рассказал А.Душейко.