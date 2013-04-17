Закарпатье: на территории школы нашли мину времен войны

В районном центре Закарпатья городе Свалява сегодня, 17 апреля, на территории школы обнаружили мину времен Второй мировой войны. Эвакуировали всех учеников и педагогический коллектив.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, в управление поступило сообщение о том, что в г. Свалява на открытой территории местной общеобразовательной школы №4 был найден подозрительный металлический предмет. Опасная находка была обнаружена работниками заведения на расстоянии около 15 метров от административного здания школы во время уборки прилегающей территории.

Специалисты управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, которые выехали на место происшествия, выяснили, что это заржавевшая мина времен Второй мировой войны.

Спасатели приняли решение об эвакуации детей - 154 ученика отпустили по домам.

В настоящее время, по данным управления, на месте обнаружения взрывоопасного предмета вместе с правоохранителями работают местные спасатели и пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.