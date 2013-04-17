"Карточку киевлянина" получат 425 тыс льготников

На рассмотрение Киевсовета предложен проект решения «О введении в столице многофункциональной электронной пластиковой карточки «Карточка киевлянина», которым предлагается утвердить положение и определить механизмы для реализации данного проекта в Киеве.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко.

Он напомнил, что с марта 2012 года начато введение пилотного этапа проекта «Карточка киевлянина».

«О необходимости реализации в столице такого проекта шла речь последние 5 лет, писались концепции, готовились и принимались проекты предписывающих документов. Однако к реальным мероприятиям и фактическому введению подобных проектов даже за счет бюджета города так и не доходило. Нам удалось за короткий срок, учтя ошибки предыдущих попыток, запустить социальный проект, не потратив бюджетных средств», – подчеркнул он.

На данное время реализован пилотный этап проекта «Карточка киевлянина», на котором получить «Карточку киевлянина» смогли первые категории граждан, которым в соответствии с решением Киевского городского совета «Об утверждении городской целевой программы «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки» было дополнительно предоставлено право бесплатного проезда в метрополитене, отметил Р.Крамаренко. Заявки на получение карточек подали 58 тысяч человек этих категорий, из них уже 54,5 тысячи человек стали держателями «Карточек киевлянина».

«Сейчас мы работаем над расширением возможностей карточки – активация торгового, коммунального, медицинского и других дополнений, расширение категорий граждан. Полномасштабное внедрение проекта позволит выдавать карточки всем льготным категориям граждан (около 425 тысяч человек) и начать выдачу карточек всем жителям города», - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Кроме того, добавил он, «мы планируем задействовать в выдаче отделения банков-эмитентов и увеличить количество пунктов регистрации для большего удобства граждан. Даже во время реализации пилотного проекта мы увидели, что можем иметь существенную экономию бюджетных ресурсов за счет адресности льгот».

Как напомнили в КГГА, на пилотном этапе проекта держатели «Карточек киевлянина» имеют такие преимущества: бесплатный проезд в метро – транспортное дополнение карточки; 25-30% скидки на 86 медицинских препаратов в размере в сети аптек КП «Фармация» (62 аптеки) – фармацевтическое дополнение; открытие банковского депозитного счета под 12,5% и возможность снятия наличных, осуществление оплаты услуг и товаров без комиссии – банковское дополнение карточки.