Как пострадают киевляне из-за реорганизации медучреждений

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете не будет голосовать ни за один из 26 проектов решения Киевсовета, вынесенных на сессию 17 апреля, относительно реорганизации амбулаторно-поликлинических заведений столицы, потому что эта реорганизация приведет к закрытию медицинских учреждений Киева и уничтожит бесплатную медицину.

Об этом заявила голова фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова, сообщили УНИАН в пресс-службе политической силы.

«Самыми первыми, кто пострадает от внедрения этой реформы - это пациенты, киевляне. Теперь большое количество людей будет направлено только к одному врачу, а поэтому возникает вопрос: сможет ли он квалифицированно и качественно обслужить пациента, уделить ему надлежащее внимание?», - отметила Т.Мелихова.

Во-вторых, реформа «сковывает руки» врачей, поскольку те нормативы, которые устанавливаются этой реформой, не пригодны к жизни. Отныне, если скорая медицинская помощь не доедет к пациенту за 10 минут, то на врача можно будет подать в суд. «Но, исходя из состояния города, имею в виду заторы, учитывая отсутствие денег на бензин для карет медицинской помощи, выполнить этот норматив нереально. А вина за проколы власти сегодня возложена на врачей», - возмущена Т.Мелихова.

Кроме того, по информации Т.Мелиховой, медреформа существенно уменьшает зарплаты врачам, которые с внедрением нововведений не получают никаких доплат к зарплате, на которую в «голом виде» прожить невозможно.

«В-третьих, эта реформа фактически уничтожит государственную медицину. Теперь медучреждения уже не будут учреждениями бесплатной медицины - их превратят в медицинские центры, что положит начало коммерциализации и внедрению платной медицины. То есть, главное преступление этих проектов решений заключается в том, что фактический отказ от бесплатного медицинского обслуживания и фактическое лишение киевлян конституционного права на бесплатную медицину происходит под видом так называемого реформирования медицинских учреждений без широкого общественного обсуждения», - отметила Т.Мелихова.

Проведение медицинской реформы при нынешней неукомплектованности медицинских учреждений, когда государством финансируются лишь средства для предоставления первой помощи, и то лишь в реанимации, является абсурдом, который приведет к тому, что некоторые медицинские учреждения вообще исчезнут в результате слияния.

«Такой подход ведет лишь по одному направлению – вскоре в Киеве назначат лишь одного врача над всеми медучреждениями, который по телефону будет принимать пациентов и ставить больным диагнозы», - отметила Т.Мелихова.