Семьи с тройнями смогут купить жилье за 10% стоимости

В Севастополе семьи, у которых родилась тройня, смогут покупать жилье за 10% его стоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня на пленарном заседании сессии депутаты горсовета, внеся изменения в ранее принятое решение «Об утверждении Региональной программы «Многодетная семья Севастополя». Решение поддержали 59 депутатов.

Начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта Севастопольской ГГА Андрей Тимченко, представляя депутатам проект программы, отметил: «Мы предлагаем этим семьям приобретать жилье по программе «Доступное жилье», исходя из порядка: 30% будет оплачиваться за счет средств государственного бюджета, до 60% - за счет городского бюджета, и 10% будет оплачивать сама семья».

Председатель СГГА Владимир Яцуба в комментарии журналистам выразил мнение, что «эта программа будет развиваться, мы выделили 3,5 млн грн на эту программу, и таким образом, за определенный период времени мы закроем проблему очередей многодетных семей». «Если, конечно, будут деньги в бюджете», - добавил он.

Ранее В.Яцуба обязал своего заместителя Ирину Заец изучить опыт в данном вопросе других регионов Украины, разработать предложения о выделении средств на приобретение жилья для таких семей.

По информации СГГА, за последние 20 лет тройняшки родились в 10-ти севастопольских семьях.