Александровская больница столицы проведёт «День здоровья»

18:30, 16 апреля 2013
Новости регионов
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Качество и доступность помощи

20 апреля Александровская больница (Центральная городская клиническая больница г.Киева) проведет благотворительную акцию «День здоровья». Цель акции – обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения столицы.

Традиция проводить эту акцию основана в марте 2011 года. Ежегодно в «День здоровья» более чем 1000 рядовых киевлян получают возможность проконсультироваться у высококвалифицированных врачей, сотрудников кафедр Национального медицинского университета им.О.О.Богомольця, заведующих отделений и специалистов высшей квалификационной категории по специальностям:

- кардиология

- ревматология

- неврология

- дерматология

- нефрология

- гастроэнтерология

- терапия

- инфекционные болезни

- эндокринология

- общая хирургия

- сосудистая хирургия

- нейрохирургия

- ЛОР

- офтальмология

- гинекология

- урология

Прием специалистов проводится с 09.00 до 15.00 часов по адресу: г.Киев, ул.Шелковичная 39/1, корпус 4 (консультативная поликлиника).

Таким образом, работая в свой выходной день, медики демонстрируют открытость и доступность для киевлян качественной консультативной помощи.

Справки по телефону:

Поликлиника (регистратура): (044) 234-73-64

Справка: 287-74-97

Приёмная главного врача: 235-50-61

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