Александровская больница столицы проведёт «День здоровья»

20 апреля Александровская больница (Центральная городская клиническая больница г.Киева) проведет благотворительную акцию «День здоровья». Цель акции – обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения столицы.

Традиция проводить эту акцию основана в марте 2011 года. Ежегодно в «День здоровья» более чем 1000 рядовых киевлян получают возможность проконсультироваться у высококвалифицированных врачей, сотрудников кафедр Национального медицинского университета им.О.О.Богомольця, заведующих отделений и специалистов высшей квалификационной категории по специальностям:

- кардиология - ревматология - неврология - дерматология - нефрология - гастроэнтерология - терапия - инфекционные болезни - эндокринология - общая хирургия - сосудистая хирургия - нейрохирургия - ЛОР - офтальмология - гинекология - урология Прием специалистов проводится с 09.00 до 15.00 часов по адресу: г.Киев, ул.Шелковичная 39/1, корпус 4 (консультативная поликлиника).

Таким образом, работая в свой выходной день, медики демонстрируют открытость и доступность для киевлян качественной консультативной помощи.