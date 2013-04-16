Александровская больница столицы проведёт «День здоровья»
Качество и доступность помощи
20 апреля Александровская больница (Центральная городская клиническая больница г.Киева) проведет благотворительную акцию «День здоровья». Цель акции – обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения столицы.
Традиция проводить эту акцию основана в марте 2011 года. Ежегодно в «День здоровья» более чем 1000 рядовых киевлян получают возможность проконсультироваться у высококвалифицированных врачей, сотрудников кафедр Национального медицинского университета им.О.О.Богомольця, заведующих отделений и специалистов высшей квалификационной категории по специальностям:
- кардиология - ревматология - неврология - дерматология - нефрология - гастроэнтерология - терапия - инфекционные болезни - эндокринология - общая хирургия - сосудистая хирургия - нейрохирургия - ЛОР - офтальмология - гинекология - урология
- ревматология
- неврология
- дерматология
- нефрология
- гастроэнтерология
- терапия
- инфекционные болезни
- эндокринология
- общая хирургия
- сосудистая хирургия
- нейрохирургия
- ЛОР
- офтальмология
- гинекология
- урологияПрием специалистов проводится с 09.00 до 15.00 часов по адресу: г.Киев, ул.Шелковичная 39/1, корпус 4 (консультативная поликлиника).
Таким образом, работая в свой выходной день, медики демонстрируют открытость и доступность для киевлян качественной консультативной помощи.
Справки по телефону: Поликлиника (регистратура): (044) 234-73-64 Справка: 287-74-97 Приёмная главного врача: 235-50-61
Поликлиника (регистратура): (044) 234-73-64
Справка: 287-74-97
Приёмная главного врача: 235-50-61